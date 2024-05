È emergenza pediatri negli ospedali della Valle Olona in vista dell’estate: da coprire 280 turni

L’Asst Valle Olona sempre alla ricerca di pediatri per coprire i turni negli ospedali di Busto Arsizio e di Gallarate. In vista soprattutto dell’estate, l’azienda cerca liberi professionisti che garantiscano 140 turni in 4 mesi all’ospedale di Gallarate e altrettanti nel presidio di Busto Arsizio.

Nella delibera viene definita “grave carenza di personale medico, in conseguenza delle cessazioni intervenute nell’ultimo triennio di n.6 Dirigenti Medici cui non è seguita sostituzione”.

La ragione va ricercata nella mancanza di candidature: “tutti i precedenti tentativi avviati per reclutare specialisti con le procedure ordinarie (concorsi pubblici/avvisi pubblici a tempo determinato/utilizzo graduatoria altri enti) non hanno consentito all’Azienda le assunzioni necessarie sia a causa delle rinunce formalizzate dai candidati utilmente collocati nelle graduatorie concorsuali sia di mancate candidature“.

Nelle due pediatrie, oggi, lavorano 10 pediatri: 4 a Gallarate e 6 a Busto Arsizio di cui uno è il direttore.

«Dato atto – continua la delibera – che ad oggi non è stato possibile coprire il fabbisogno espresso da questa ASST tramite gli elenchi dei medici risultati idonei al conferimento di incarichi libero professionali nella disciplina di pediatria approvato dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e trasmesso da AREU, in qualità di cabina di regia, sia per la mancanza di candidature sia in conseguenza delle rinunce formalizzate dai professionisti contrattualizzati;

Vista la nota in data 26.4.2024 – favorevolmente approvata dal Direttore Sanitario – con cui il Direttore del Dipartimento Materno Infantile ha richiesto, al fine di ovviare almeno parzialmente alle criticità sopra evidenziate ed evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio, garantire la presenza del pediatra in sala parto, assicurare la corretta conduzione dell’iter diagnostico terapeutico dei pazienti pediatrici, nonché per fornire adeguata risposta alle situazioni di emergenza-urgenza, considerato anche l’avvicinarsi del periodo estivo e la necessità di rispettare i contenuti del D.lgs. 66/2003 in ordine ai periodi di congedo dovuti e all’orario di lavoro, di procedere all’indizione di avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero professionali per l’esecuzione nel periodo dall’1.6.2024 al 30.9.2024 dei seguenti turni della durata di ore 12 ciascuno prioritariamente notturni, festivi e prefestivi:

 Presidio di Gallarate per l’effettuazione da un minimo di 12 turni fino a un massimo di 32 turni per ciascun professionista e fino alla copertura di massimo 140 turni complessivi nel quadrimestre;

 Presidio di Busto Arsizio per l’effettuazione da un minimo di 12 turni fino a un massimo di 32 turni per ciascun professionista e fino alla copertura di massimo 140 turni complessivi nel quadrimestre;

Per il fabbisogno complessivo di 280 turni della durata di 12 ore ciascuno sono previsti i seguenti compensi:

 12 turni compenso lordo omnicomprensivo previsto pari ad € 14.400,00

 32 turni compenso lordo omnicomprensivo previsto pari ad € 38.400,00»