È l’ora dei playoff per il Varese: al “Franco Ossola” la semifinale contro il Vado

La stagione regolare è terminata domenica scorsa, 5 maggio, e il Varese ha chiuso il campionato con il terzo posto, aspetto che consente non solo di fare i playoff, ma anche di avere il fattore campo a favore nella semifinale. Domenica 12 maggio al “Franco Ossola” per la semifinale arriverà il Vado, formazione ligure che ha chiuso in quarta piazza e che proverà a fare lo sgambetto ai biancorossi per andarsi a giocare tra una settimana la finale. Ovviamente il Varese ha le stesse ambizioni e a Masnago ci si aspetta una gara aperta e ricca di emozioni, anche perché se i biancorossi potrebbero accontentarsi del pareggio (dopo i supplementari) per passare il turno, i vadesi dovranno giocoforza vincere per accedere al turno successivo.

«Sarà una partita come le altre – spiega mister Corrado Cotta -, con il vantaggio che questa volta possiamo dire che ci basterà il vantaggio. Ovviamente cercheremo per vincere e non andare ai supplementari. Troviamo una squadra che negli ultimi anni è abituata a questi appuntamenti, una formazione forte che ha inseguito e conquistato questa posizione nell’ultima giornata. Le due gare di campionato sono state molto equilibrate, ma il fatto di giocare i playoff porta maggior spensieratezza. Nessuno vuole perdere e se conquisteremo la finale saremo contenti».

«Mi aspetto una gara aperta – prosegue l’allenatore biancorosso -, con pochi tatticismi e spero con qualche bella giocata da parte degli interpreti. Il “Franco Ossola” ultimamente ci ha fatto mancare un po’ di supporto, sia dal terreno di gioco, sia dalla partecipazione nei numeri sugli spalti, ma speriamo che questa volta qualche curioso in più venga a darci sostegno che sarebbe una cosa positiva, per i ragazzi, per la società e per tutti».

PLAYOFF – È bene ricordare che i playoff non portano la promozione diretta in Serie C. La squadra che vincerà la finale verrà inserita nelle pretendenti per il ripescaggio, che necessita – nel caso in cui si liberassero dei posti dai dilettanti con il fallimento o la mancata iscrizione di qualche società – un esborso economico. Nel coefficiente che determina il posto in graduatoria rientrano diversi fattori, dai punti ottenuti in campionato al minutaggio riservato ai giovani fino a quelli legati alla piazza, dallo stadio ai capoluoghi di provincia.

