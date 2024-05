È morto l’anziano investito sul ponte di via Varese a Gallarate

È morto all’arrivo in ospedale l’anziano di 79 anni travolto da un furgone sul ponte di via Varese, a Gallarate. Era stato trasportato al Circolo di Varese in gravi condizioni, con traumi multipli, tra cui uno al capo.

Galleria fotografica Anziano in bici investito in via Varese a Gallarate 4 di 6

L’uomo – N.C., classe 1945, 78 anni – era residente in via Curtatone, zona popolare a poche centinaia di metri dal ponte sull’autostrada A26 dove è avvenuto l’incidente, al confine tra i quartieri gallaratesi di Cajello e Cascinetta.

I rilievi sull’incidente sono svolti dalla Polizia Locale, che subito dopo l’incidente – alle 8.40 del mattino – ha chiuso l’importante arteria stradale per completare l’indagine e raccogliere tutti gli elementi.

Il conducente del veicolo che ha investito l’uomo, un ragazzo di 22 anni, è stato interrogato sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto nel punto in cui la sede stradale è più stretta, tra lo spartitraffico e il guardrail all’imbocco del ponte, lato Cajello.