Ecco i nomi scelti da Azione per la circoscrizione nord-ovest alle prossime Europee

Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, presenta i candidati alle prossime elezioni europee nella circoscrizione nord-ovest. Capolista l’ex-ministra Elena Bonetti ma tra i nomi di spicco c’è quello del magistrato Cuno Jacob Tarfusser, passato alle cronache per aver dato il via alla revisione del processo a Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati per la strage di Erba.

Elena Bonetti; Giuseppe Zollino; Mariapia Abbracchio; Alessandro Tommasi; Caterina Avanza; Cuno Jakob Tarfusser; Daniela Di Cosmo; Daniele Nahum; Simonetta Fiaccadori; Leonardo Lotto; Antonella Girardi; Federico Giacobbe; Cristina Lodi; Riccardo De Giorgi; Marina Lombardi; Salvatore Carrara; Laura Marchini; Giovanni Barosini; Federica Valcauda; Carlo Calenda.