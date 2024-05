“Ecco perché non ho ritirato la benemerenza civica di Samarate”

Le benemerenze civiche consegnate in periodo elettorale hanno creato polemica a Samarate. C’è anche chi – domenica pomeriggio – non era presente: era Alfonso Pellizzaro, presidente degli Amici della Biblioteca, che non ha voluto (e anche potuto) essere presente.

Sia chiaro: l’idea di non presentarsi ha accarezzato anche altri dei premiati. Ma in effetti Pellizzaro rivendica questa scelta, anche a fronte di «tante telefonate che ho ricevuto e che mi chiedevano il perché».

Certo la scelta non passa inosservata, ma Pellizzaro non vuole cavalcare la polemica.

Punto primo: «Sono stato fedele a un principio che ho sempre seguito». Vale a dire? «Sono trent’anni che mi occupo di attività culturali. Prima di Samarate me ne sono occupato in tutta Italia, a Milano, in Toscana, come organizzatore e anche finanziatore. Non ho mai accettato alcun premio individuale, da sempre. Sono sempre stato fedele a questo principio: i premi vanno alle associazioni, ai gruppi, non ai singoli. L’associazione Amici della Biblioteca è sorta a febbraio 2016, ha una sua storia: avrei accettato che fosse dato agli Amici della Biblioteca, che peraltro mi risulta non sia mai stata citata durante le premiazioni».

Se anche questo elemento è stato richiamato da alcuni, decisamente più condivisa è stata la seconda motivazione che Pellizzaro cita: «Non sopporto diventare strumento elettorale: le benemerenze si potevano consegnare in altro periodo, lontano dalle elezioni e dalle polemiche. Ma questa è una mia posizione: non sono contro o a favore di singoli candidati sindaci, ci tengo a dirlo».

Infine, in qualche modo collegata alla data, c’è un’ultima motivazione:; «L’informazione [che sarei stato premiato] l’ho avuta il 30 aprile per il maggio. La segretaria del sindaco che mi ha telefonato è stata gentilissima e la ringrazio, ma mi sarei aspettato un invito scritto: avrei risposto a quello chiarendo prima la mia posizione».

E da ultimo c’è anche un tema squisitamente pratico, visto che Pellizzato per ragioni personali era lontano da Samarate, «ero in Sardegna». E nei tempi stretti non era pronto a rientrare.