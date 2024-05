Edilizia e lotta agli sbarchi, due incontri a Legnano con i candidati alle europee di Fratelli d’Italia

Il 18 maggio, Legnano ospiterà due incontri organizzati da Fratelli d’Italia, con la partecipazione di candidati alle europee, consiglieri regionali e deputati della Repubblica. Di seguito i dettagli degli eventi:

Il primo incontro con gli operatori nell’ambito dell’edilizia è in programma alle 15:30 al Circolo Carlo Borsani di Legnano, Via Volturno 1, angolo Via Venegoni, Legnano. L’evento è rivolto agli operatori del settore edilizio per discurete la nuova direttiva europea 2024/1275 sulla prestazione energetica degli edifici.

Sarà presente Pietro Fiocchi, candidato alle elezioni europee; Maria Teresa Vivaldini, candidata alle elezioni europee, consiglieri regionali e deputati della Repubblica

Alle 17.30 a Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli) secondo incontro per parlare di Lotta agli Sbarchi: Operazione Verità e Sicurezza.

Introdurrà Maira Cacucci, consigliere regionale della Lombardia. Stefano Carvelli, onsigliere comunale di Legnano, modererà gli interventi della deputata Alice Buonguerrieri, Romano La Russa (assessore regionale alla sicurezza) e i consiglieri regionali e deputati presenti

Le conclusioni saranno affidate a Pietro Fiocchi, candidato alle elezioni europee e Maria Teresa Vivaldini, candidata alle elezioni europee