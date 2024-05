Elezione del Rettore dell’Università dell’Insubria: presentate le candidature

Si sono chiuse alle 12 di oggi, lunedì 6 maggio, i termini per presentare la candidatura in vista dell’elezione del rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria per il sessennio 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2030. Nelle prossime ore la decana valuterà i documenti per l’ammissione ufficiale che verrà annunciata probabilmente nella giornata di giovedì prossimo.

Non si sono aggiunte ulteriori cordate a quelle presentate dalla professoressa Maria Pierro e dal professor Mauro Ferrari.

La professoressa Pierro è sostenuta da una lista nata nel Dipartimento di Economia. Una laurea in giurisprudenza conseguita all’Università di Pavia con la votazione di 110/110 e Lode e un dottorato di ricerca in diritto tributario è stata professore a contratto di Diritto Tributario, Istituzioni di Diritto Tributario e Fiscalità di Impresa presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria (già II Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pavia sino al 1998) dal 1996 al 2002. Professore associato dal 1° dicembre 2002 dal primo marzo 2017 è diventata professore ordinario a tempo pieno. È delegata del rettore per le attività inerenti alle relazioni sindacali e per la contrattazione collettiva integrativa del personale tecnico amministrativo.

Nel ruolo di vicario il docente Umberto Piarulli, varesino, che rappresenta la parte comasca dell’ateneo. Laureato in Chimica all’Università degli Studi di Milano, è professore ordinario nel Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali dell’Insubria.

Il secondo candidato il professor Mauro Ferrari è espressione del Dipartimento di Scienze Teoriche e applicate. Varesino di nascita e laureato nel 1990 in Scienze dell’Informazione all’Università degli Studi di Milano, è stato dal 2004 professore associato nel corso di Informatica per poi diventare ordinario nel 2018. È delegato del rettore alla didattica e all’innovazione.

Nel ruolo di vicario sarà la professoressa Michela Prest, direttrice dal settembre scorso del Disat, il Dipartimento di Scienza e alta tecnologia dell’Università dell’Insubria con sede a Como, ruolo ereditato proprio da Umberto Piarulli che lo ha condotto per due mandati Laureata in Fisica a Trieste, è arrivata all’Insubria a fine 2002 ed è oggi professore ordinario. Delegata del rettore per la Comunicazione, l’Orientamento e il Fundraising, è vicepresidente della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus.

Le prossime consultazioni per nominare il Rettore del sessennio 1° novembre 2024 – 31 ottobre 2030 si terranno fino a raggiungimento del quorum previsto dallo Statuto dell’Ateneo e riportato nel decreto di indizione:

prima votazione: martedì 2 luglio 2024

seconda votazione: giovedì 4 luglio 2024

terza votazione: lunedì 8 luglio 2024

ballottaggio: giovedì 11 luglio 2024

I seggi elettorali saranno allestiti nelle sedi di via Ravasi 2 in Varese e in via Sant’Abbondio 12 in Como