Elezioni a Caronno Varesino: lo “stato maggiore del centrodestra” si schiera con Nicoletta Basso

C’era tutto lo stato maggiore del centrodestra varesino a sostenere la candidatura di Nicoletta Basso.

Candidata sindaca a Caronno Varesino, ieri ha presentato la sua lista, “Insieme per Caronno e Travaino”, e la sua squadra nel primo appuntamento della campagna elettorale. Al suo fianco Vittorio Ballerio, segretario della Lega di Caronno, Carnago e Solbiate, e i segretari provinciali dei partiti rappresentati nel logo della lista: Andrea Cassani della Lega, Simone Longhini per Forza Italia e Leslie Mulas coordinatore provinciale di Lombardia Ideale. A loro si sono aggiunti il senatore Stefano Candiani ed Emanuele Monti.

52 anni, avvocata civilista, Nicoletta Basso era vice sindaco di Raffaelle Galli, fino al momento della scissione interna che ha causato la caduta della giunta.

Una questione “spinosa” che è rimasta in sottofondo in tutti gli interventi: «Nicoletta Basso è stata scelta a capo di questa coalizione di centrodestra, in cui la Lega ha un ruolo importante,- ha detto Andrea Cassani – perché si è dimostrata un’amministratrice attenta all’interesse pubblico. C’è una lista di persone preparate e un programma serio. C’è stato un momento in cui qualcuno ha trasformato l’amministrazione della cosa pubblica in un affare di famiglia ed è rimasto fuori l’interesse dei cittadini. Quell’epoca è finita. In questi giorni daremo il massimo per parlare con tutti e raggiungere tutti».

«Sosteniamo convintamente questa lista – si è unito Longhini – Il programma risponde alle esigenze del territorio e importante sarà il contributo di ciascun candidato. È un passaggio elettorale importante per Caronno Varesino che deve tornare ad avere un’amministrazione stabile. Il nostro apporto sarà costante».

Ha augurato a Nicoletta Basso di poter presto diventare colleghi Leslie Mulas, sindaco di Besano: «Credo che Nicoletta abbia le competenze per risollevare questo Comune che non si meritava il commissariamento», ha detto.

Poi è toccato alla candidata sindaca presentare il progetto e la sua squadra. «Siamo l’unica lista che ha dei simboli – ha esordito – è stata una scelta quasi scontata: abbiamo voluto dare un riconoscimento a chi in questi mesi ci ha dato un importante sostegno. Per quanto riguarda la squadra il senso del nostro lavoro sta tutto nel nome che ci rappresenta: Insieme per Caronno e Travaino; sottolinea l’importanza della collaborazione e del fare rete. I punti fondamentali del nostro programma sono tre: ambiente, anziani e giovani. L’ambiente è uno dei grandi argomenti che riguarda ognuno di noi, a partire dal cambiamento climatico, gli anziani sono la nostra memoria e il nostro bagaglio di esperienza. Il nostro compito sarà farli sentire meno soli e meno spaesati».

Per quanto riguarda i ragazzi in lista c’è un giovanissimo Riccardo Faggion, 19 anni, studente del Liceo Scientifico: «Vogliamo creare luoghi di incontri fisici – ha detto Basso – fuori dai filtri dei social». (Qui tutto il programma di Insieme per caronno e Travaino).

Han chiuso l’incontro, seguito da un centinaio di persone, Stefano Cadiani ed Emanuele Monti: «Felice di essere a questo battesimo di lista – ha detto il senatore leghista- Sbaglia e ha sbagliato chi per protagonismo ha perso di vista che noi non amministriamo per noi stessi ma per il bene del paese. Il gioco vincente è il gioco di squadra».

«Partiamo dal Basso – ha concluso Monti – Nicoletta sarà il sindaco del territorio che metterà al centro la crescita della comunità. Lo facciamo per il giovane Riccardo, in lista con lei, perché le sue speranze e i suoi sogni non siano disattesi».

