Elezioni a Tronzano Lago Maggiore, corsa in solitaria per Antonio Palmieri

Lo stesso nome della lista, le stesse intenzioni e lo stesso amore inalterato per il proprio comune: è così che Antonio Palmieri, infermiere al pronto soccorso di Luino e attuale sindaco uscente, ha deciso di presentarsi per un secondo mandato consecutivo nella “sua” Tronzano Lago Maggiore, il paese a cui ha dedicato la sua vita sin dal 1995, prima come consigliere, poi come assessore e infine come sindaco.

Nonostante il suo lavoro impegnativo, è proprio il profondo attaccamento a questo territorio ad averlo spinto a proseguire: «Ritengo, inoltre, che il lavoro svolto dalla nostra amministrazione uscente sia stato positivo, ma c’è ancora molto da fare, soprattutto per quanto riguarda la riorganizzazione dei servizi comunali in vista del futuro». E a proposito di futuro, l’augurio di Palmieri è che aumenti la popolazione residente, e non solo quella turistica. Ma non solo, «speriamo di riuscire a garantire gli attuali servizi pubblici e magari aumentarne l’offerta – continua Palmieri -, in collaborazione con le realtà amministrative vicine e le istituzioni pubbliche territoriali. Progetti ambiziosi sullo sviluppo del territorio sono in programma con la speranza di portare qualche posto di lavoro in più all’interno dei nostri confini comunali».

Palmieri, poi, guarda con soddisfazione agli ultimi cinque anni di mandato. «Grazie all’esperienza amministrativa accumulata nel corso degli anni, non ho incontrato particolari difficoltà – afferma -. Inoltre, ho avuto la fortuna di poter contare su una giunta e un consiglio comunale attivi e collaborativi».

Per quanto invece riguarda le vocazioni e le priorità di Tronzano Lago Maggiore, Palmieri non ha dubbi: «Il nostro territorio è caratterizzato da una forte vocazione turistica grazie ad un contesto paesaggistico ambientale tra lago e monti veramente incantevole. Di conseguenza la salvaguardia di queste caratteristiche diventa una priorità, sia dal punto di vista della gestione del territorio a fini turistici, ma anche per la prevenzione del dissesto idrogeologico; considerando che nel periodo estivo la popolazione arriva a triplicare, ovviamente l’impegno nel garantire determinati servizi diventa maggiore e spesso complesso, in particolare nella raccolta rifiuti, dove non è facile gestire la differenziata nella popolazione turistica proveniente da diversi paesi esteri».

Unico candidato in corsa per queste elezioni, Palmieri, in ultimo, affronta anche il tema dell’astensionismo, unico suo “avversario”. «Come già detto in altre occasioni, non temo particolarmente l’astensionismo, ma mi preoccupa molto il disinteresse alla “cosa pubblica” ed alle istituzioni sempre più crescente negli ultimi anni, soprattutto da parte dei giovani; penso ad esempio alle difficoltà che si hanno banalmente per trovare scrutatori disponibili ed anche presidenti di seggio. Probabilmente – conclude Palmieri – dovremmo tutti insieme, amministrazioni comunali, scuola e famiglia, lavorare di più affinchè si comprenda sin da bambini che occorre il contributo di tutti per un corretto funzionamento dei servizi pubblici e per garantire la democrazia in un paese civile».