Elezioni europee: a Varese una tavola rotonda sulle politiche climatiche e sulla strategia industriale

La crisi climatica, la transizione verso un sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili, la riqualificazione energetica degli edifici e la promozione della mobilità sostenibile saranno al centro della tavola rotonda sulle politiche climatiche e sulla strategia industriale, in programma martedì 28 maggio alle ore 21:00 presso il Salone Estense di Varese.

La serata sarà moderata dal direttore di Varesenews Marco Giovannelli e sarà collegata online con Palazzo Verbania a Luino, permettendo ai cittadini di partecipare al confronto, porre domande e interloquire con i partecipanti.

Il tema che verrà affrontato dai rappresentanti delle liste candidate alle elezioni, già presenti nell’attuale Parlamento, sarà difatti quello delle politiche climatiche. La legislatura in corso è stata caratterizzata dal Green Deal, il piano strategico europeo per contrastare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni di gas serra entro il 2050. E sotto il cappello del Green Deal sono state adottate direttive e regolamenti che coprono una vasta gamma di azioni: dagli obiettivi climatici al sistema energetico europeo, dall’economia circolare e la strategia industriale alla mobilità sostenibile, dalla politica agricola alla protezione della biodiversità, fino alla riduzione dell’inquinamento. È dunque ampiamente condiviso che la continuità e l’attuazione del Green Deal saranno al centro della prossima legislatura, determinando non solo il conseguimento degli obiettivi climatici, ma anche il futuro dell’industria e dell’agricoltura europee.

A partecipare alla discussione, tra politiche climatiche e industriali, saranno Marco Colombo per Fratelli d’Italia, Maria Angela Danzi per il Movimento 5 Stelle, Federico Rossi per Stati Uniti d’Europa, Benedetta Scuderi per Alleanza Verdi e Sinistra, Patrizia Toia per il Partito Democratico, Isabella Tovaglieri per Lega Salvini Premier, Giuseppe Zollino per Azione, e un rappresentante di Forza Italia PPE.

La tavola rotonda, come detto, sarà moderata dal direttore di Varesenews Marco Giovannelli e si svolgerà in due sedi collegate, a Varese e Luino. Rete per il Clima del Verbano parteciperà attivamente alla discussione, anche alla luce degli incontri pubblici tenuti negli ultimi mesi su clima, sistema energetico, efficientamento degli edifici e mobilità sostenibile, che sono stati registrati sul canale YouTube ‘Rete per il Clima del Verbano’. La Rete per il Clima darà seguito alla tavola rotonda con propri interventi e uno spazio per la libera discussione.