Elezioni europee, Enrico Rizzi (Libertà) fa tappa a Varese

Mercoledì 29 maggio, dalle 18.30, il candidato alle elezioni europee Enrico Rizzi sarà a Varese per incontrare i suoi elettori. Il candidato nella lista “Libertà” sarà nel cuore della città, nei pressi della fontana di Piazza Monte Grappa.

Rizzi è noto per le sue battaglie in difesa degli animali; in oltre vent’anni di attività ha denunciato, con grande seguito, i fenomeni criminosi che caratterizzano le zoomafie, tra i quali le corse clandestine di cavalli e i combattimenti tra cani. A seguito delle minacce ricevute, Rizzi è attualmente soggetto a tutela di polizia. Molti i temi trattati dall’attivista anche in Lombardia e tra questi la situazione venatoria che vede la Regione capofila per le forme di caccia già bandite a livello europeo.

«È proprio la Lombardia – si legge nel comunicato emesso da Rizzi – a esprimere politici che in più occasioni si sono distinti per aver preso posizione in favore di un cosiddetto “sport”, di fatto anacronistico e inevitabilmente basato sull’uccisione degli animali».

L’attivista, candidato nella circoscrizione Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Lombardia) risponderà alle domande della stampa, sia sul programma sia nel merito dei gravi fatti recentemente accaduti in danno agli animali e che non trovano un’adeguata previsione legislativa. In caso di elezione, Enrico Rizzi lavorerà in sinergia con gli europarlamentari sensibili al tema affinché tutti i Paesi dell’Unione possano provvedersi di una legislazione veramente all’altezza di una reale protezione degli animali sia di affezione che selvatici. La lista “Libertà” ha tra i suoi punti programmatici l’abolizione degli allevamenti intensivi e la ricerca senza uso di animali.