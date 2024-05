Elezioni Sesto Calende: il calendario degli appuntamenti di Sesto Futura e Siamo Sestesi

Si accendono i semafori degli appuntamenti elettorali a Sesto Calende, città che andrà al voto l’8 e 9 giugno insieme ad altri 76 comuni del Varesotto.

La “corsa a due” per ereditare la fascia tricolore di Giovanni Buzzi vede contrapposti dalla parte del centrodestra Mario Boatto con la lista Siamo Sestesi – in una «rinnovata continuità» con il mandato di Buzzi e prima ancora di Colombo – dall’altra Betta Giordani e la lista civica Sesto Futura, nata dall’alleanza dei due gruppi all’opposizione Insieme per Sesto e Sesto2030 che vede nella chiamata alle urne l’occasione di un «cambiamento».

Sia Boatto che Giordani sono due volti nuovi all’interno della politica locale, dopo essersi presentati alla stampa e aver presentato i rispettivi 16 componenti delle liste adesso sono pronti a conoscere i cittadini nelle frazioni e nei rioni sestesi.

Leggi qui lo speciale elettorale di VareseNews in vista delle elezioni di Sesto Calende.

GLI INCONTRI DI SESTO FUTURA:

7 maggio, ore 21 – Abbazia e San Giorgio: Centro Sociale Anziani

8 maggio, ore 21 – Lisanza, Sant’Anna e Loca: La Rivendita n.7

14 maggio, ore 21 – Mulini: Circolo dei Mulini

16 maggio, ore 21 – Cocquo: Cooperativa Loca

21 maggio, ore 18:30 – Lentate: Zona Festa

23 maggio, ore 21 – Oriano-Oneda: Emporio del Plagio

30 maggio, ore 21 – Centro: Sala consiliare

GLI INCONTRI DI SIAMO SESTESI:

(L’articolo sarà aggiornato in caso di cambi di orario e per le location ancora da definire)

7 maggio, ore 21 – Oneda, Oriano: Emporio del Plagio

9 maggio, ore 21 – Mulini

14 maggio, ore 21 – Cocquo, San’Anna e Loca

16 maggio, ore 21 – Abbazia, San Giorgio

21 maggio, ore 21 – Centro

23 maggio, ore 21 – Lisanza

28 maggio, ore 21 – Lentate

6 giugno, ore 19 – Bicchierata in Piazza De Cristoforis

LEGGI ANCHE: