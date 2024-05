Elezioni Ternate: Grieco presenta gli obiettivi di Vivi Ternate

Entra nel vivo la campagna elettorale di Ternate. Venerdì 17 maggio al centro sociale di via Donizzetti, Enzo Grieco ha presentato i membri della sua squadra e il programma elettorale con cui si presenterà alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Già primo cittadino di Ternate dal 2004 al 2019, Grieco si è ricandidato alla carica di sindaco dopo un mandato “di pausa” come previsto dalla legge in vigore durante la scorsa tornata elettorale. «Credo – ha sottolineato Greco a inizio serata – che mettersi a disposizione della propria comunità sia una bella esperienza. Ho deciso di ricandidarmi insieme a questo gruppo di persone perché abbiamo ancora dei progetti che vogliamo portare a termine insieme a diverse idee nuove che ci piacerebbe realizzare».

Grieco ha poi illustrato i principali obiettivi del suo programma elettorale: dal potenziamento degli ambulatori medici in Villa Leonardi agli interventi per la tutela dell’ambiente e delle aree verdi del paese, oltre a una serie di opere pubbliche pensate per migliorare la fruibilità del paese a piedi e in bici. Maggiori dettagli sul programma di Vivi Ternate nell’articolo a questo link.

Nel corso della serata, non sono mancati dei momenti di confronto e discussione tra i candidati e i partecipanti su alcuni temi caldi in paese: come la riqualificazione del campo sportivo e il sostegno alla Protezione Civile.