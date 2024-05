Elezioni Varano Borghi: Maurizio Volpi, “Ci candidiamo nel segno della continuità”

È un programma in linea coi progetti portati avanti durante l’ultimo mandato quello che il primo cittadino uscente e candidato sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi porta alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

La lista stessa che sostiene Volpi, Per chi Ama Varano 2.0, include alcuni componenti dell’amministrazione uscente, come il vicesindaco Stefano Carolo e l’assessore Ramona Caffiero. «Vogliamo proseguire in continuità con quanto fatto finora – spiega Volpi -. Per costruire la nostra squadra abbiamo scelto persone conosciute in paese, competenti e con tanta voglia di lavorare per la comunità».

Le difficoltà da affrontare

Secondo il candidato sindaco, la sfida principale che la prossima amministrazione di Varano Borghi dovrà affrontare sarà l’aumento del peso sul bilancio comunale delle spese per il sociale. «Nel corso degli ultimi anni – spiega Volpi – i fondi stanziati dal Comune a sostegno delle realtà più fragili sono impennate e proprio di recente sono emerse ulteriori situazioni difficili, su cui l’amministrazione dovrà intervenire. Ci siamo comunque impegnati per mantenere attivi i servizi di prevenzione a disposizione della popolazione, come i prelievi a domicilio».

Le opere pubbliche

L’obiettivo di Per chi Ama Varano 2.0 è quindi quello di mettere in pratica una serie di interventi attraverso la ricerca di nuovi fondi. «Abbiamo in programma – spiega il candidato sindaco – la costruzione della copertura del campo da tennis: un lavoro da 800.000 euro, ma attraverso i bandi il Comune dovrà contribuire solo con 300.000 euro. Abbiamo fatto inserire nel bilancio dell’Autorità di Bacino il progetto per la ristrutturazione dell’imbarcadero, anche in questo caso i lavori avranno un costo di 250.000 euro, ma il Comune dovrà contribuire solo per 50.000 euro. Tra le opere pubbliche in programma, anche la restaurazione delle scuola elementare, un grosso progetto da tre milioni di euro diviso in tre blocchi che si potranno completare individualmente. Avevamo inoltre previsto un bando per la selezione di un progetto per riqualificare la piazza».

Continuare a investire sul Parco al Lago

«Il paese di Varano – aggiunge Volpi – non ha grandi monumenti e i principali edifici storici sul territorio sono privati. Però, dopo l’inaugurazione della big bench in riva al Lago di Comabbio abbiamo notato un aumento dei visitatori e di conseguenza un effetto positivo anche per le attività commerciali del centro. Vogliamo continuare a migliorare il Parco al Lago e renderlo più accogliente, dotando l’area di nuovi servizi igienici e una zona».