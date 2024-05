“Eliminiamo i binari delle Nord da Varese”: la proposta di un passante ferroviario sotto la città

Un tunnel ferroviario sotto il centro di Varese, da Belforte a Casbeno, per eliminare tutti i binari delle Nord dentro la città. È la proposta di passante avanzata dall’Associazione Alta Capacità Gottardo – ACG, fondata dall’Onorevole Zamberletti e promotore della nuova linea internazionale Varese-Lugano, entrata in servizio nel dicembre 2017.

Lunedì 29 aprile l’associazione ha presentato l’idea in Comune alla presenza del sindaco, dell’assessore Civati, del dirigente arch. Gardelli e dei tecnici del Politecnico di Milano incaricato dello sviluppo del nuovo PGT: l’ing. Salvatore Crapanzano, uno dei padri del Passante ferroviario di Milano, ex dirigente di MM SpA (la società della Metropolitana Milanese) e ora presidente Commissione Mobilità e Infrastrutture Sostenibili dell’Ordine Ingegneri di Milano.

Che senso ha realizzare una lunga galleria sotto Varese?

Consentirebbe – dicono i promotori – di “liberare” tutte le aree della linea Fnm dall’ingresso in città a Belforte (Vivirolo) fino alla zona tra Casbeno e Masnago. Soluzione che permetterebbe «di eliminare in tutta Varese le cesure storiche generate dalla ferrovia con i quartieri di Giubiano, Belforte e Casbeno».

«Gli sviluppi di questo progetto sono molto di più di quelli che subito si presentano evidente, come l’eliminazione dei tre passaggi a livello, perché ci sono ampie possibilità di coordinarsi bene con altri progetti, non solo ferroviari e stradali. Le grandi aree centrali liberate dai fasci dei binari e rese molto accessibili dalla sostanziale unificazione delle stazioni costruendo interrata la nuova stazione, possono servire per collocare le principali funzioni della città, valorizzandone la vivibilità con nuove connessioni tra il centro e gli altri quartieri». Una proposta alternativa dunque anche ad altre che puntavano a dismettere aree ferroviarie, come ad esempio la proposta del “tram treno” che sposterebbe invece la stazione delle Ferrovie Nord dal centro alla periferia di Belforte, facendone capolinea dei treni per Milano.

Ovviamente, dovendo operare in un centro abitato consolidato e su un tracciato completamente diverso da quello esistente, sarebbe necessario realizzare l’opera con una Tbm, la cosiddetta “talpa” che consente di lavorare sottoterra limitando il disturbo in superficie.

Sarebbe un’opera di grande impatto, dal punto di vista dei costi certamente non affrontabile dal solo Comune, né forse neppure dalla sola Regione.

Per i promotori il gioco – come si dice – vale la candela: «Per quanto riguarda i costi, se la proposta fornisce, come pensiamo, risultato molto significativi e risolutivi sia ambientali che urbanistici, l’impegno sarà quello di trovare i finanziamenti considerando i risultati».

«Dato che la proposta ha incrociato l’interesse dell’Amministrazione e dei tecnici incaricato della stesura del nuovo PGT, ACG resta a disposizione per approfondire diversi aspetti, non solo le connessioni a Vivirolo e a Casbeno con la linea ferroviaria esistente d’intesa con FNM».