Emanuele Monti in visita alla Casa di Comunità di Varese e nella sede di Aler per cercare case da destinare ai sanitari

Visita del Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia Emanuele Monti in viale Monte Rosa a Varese. Prima ha visitato la casa di comunità dell’Asst Sette Laghi e poi ha fatto visita ai vertici di Aler.

«Insieme al direttore generale di Asst Sette Laghi Micale e alla direttrice della Casa di Comunità di Varese Malesci ho fatto visita alla struttura di via Monte Rosa a Varese, per vedere le attività nell’ordinario, parlare coi cittadini in coda al centro prelievi e discutere con loro delle problematiche e necessità che riscontrano».

«La visita è stata l’occasione per verificare la sistemazione del terzo piano, dove ci sarà l’area consultoriale con supporto alla genitorialità, tema a noi molto importante. Sempre sul piano è prevista un’area dedicata all’odontoiatrica e uno spazio alla geriatria, molto importante per la presa in carico della cronicità del paziente anziano. La qualità dei servizi riscontrata – ha commenttao Monti – è stata molta alta e pure la motivazione del personale è risultata forte, elemento da non sottovalutare. Per quanto riguarda il futuro, dopo il confronto con il direttore generale, c’è anche il progetto di dotarsi delle strumentazioni necessarie per i servizi di radiologia, così da offrire ulteriori prestazioni ai cittadini».

Nella sede di Aler, Monti ha incontrato il direttore e il presidente per verificare la possibilità di mettere a disposizione del personale infermieristico della Sette Laghi appartamenti che, tramite bando, già prima dell’estate potrebbero essere messi a disposizione a canone moderato al personale sanitario e infermieristico: «Tutto ciò al fine di incentivare ulteriormente e in maniera rapida l’attrattività verso Varese di queste eccellenti professionalità di cui andiamo fieri».