Emergenza in Canottieri Varese, livello del lago preoccupante e palestra a rischio di inagibilità

Le forti piogge di questi giorni hanno fatto alzare ulteriormente il lago che è entrato nell’hangar, ha raggiunto la palestra e ha messo fuori uso bagni e docce della Canottieri Varese. Per limitare i danni gli attrezzi sono stati messi con urgenza al riparo in posizioni sopraelevate.

A chi frequenta la canottieri da anni sta venendo alla memoria l’allagamento del 16 novembre 2014. In quel frangente tutto il piano terra della sede si era completamente allagato di oltre 30 centimetri e per far fronte all’inagibilità della vecchia palestra, la società aveva dovuto chiedere aiuto al Comune di Varese, che grazie all’allora assessore allo Sport Maria Ida Piazza aveva messo a disposizione le palestre di due scuole elementari cittadine.

Soci, atleti e corsisti sono stati tutti invitati a prestare la massima attenzione agli aggiornamenti comunicati dalla società a riguardo.

“Sono momenti estremamente delicati e di grande apprensione. Mancano pochi centimetri di livello e poi il lago entrerà un’altra volta nella sede e nella palestra, creando gravi problemi nel prosieguo dell’attività e ingenti danni”, le parole del DG Pierpaolo Frattini.