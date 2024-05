Enrica Cattaneo, Daria De Luca e Alessandro Cecchi Paone a Varese con Stati Uniti d’Europa

Domenica 26 maggio alle ore 10:00, alla Cooperativa di Valle Olona in Via Merano 4 a Varese, si terrà un importante incontro per la presentazione della lista “Stati Uniti d’Europa”. L’evento vedrà la partecipazione di tre candidati: Enrica Cattaneo, Daria De Luca e Alessandro Cecchi Paone.

L’incontro sarà introdotto da Orlando Rinaldi, Segretario Provinciale del PSI Varese, e moderato da Roberto Giringhelli, Professore di Storia Contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano. Interverrà anche Francesco Talarico, membro dell’Assemblea Nazionale di +Europa.

I Candidati

Enrica Cattaneo: Candidata alle elezioni europee nella lista Stati Uniti d’Europa, ingegnere civile e docente universitario.

Daria De Luca: Candidata alle elezioni europee nella lista Stati Uniti d’Europa, responsabile nazionale cultura PSI.

Alessandro Cecchi Paone: Giornalista, conduttore televisivo e politico italiano.

La conclusione dell’evento sarà affidata a Lorenzo Cinquepalmi, Segretario Regionale del PSI Lombardia. L’incontro è aperto al pubblico e alla fine sarà offerto un rinfresco.