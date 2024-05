Eos: “La tragedia di Varese colpisce tutta la comunità e chiede ancora più impegno”

Eos Varese commenta la tragedia che ha colpito la famiglia Limido, con l’uccisione di Fabio, 71 anni e il ferimento di Lavinia, rispettivamente ex suocero ed ex moglie dell’autore del gesto, Marco Manfrinati, arrestato e già sottoposto in passato a provvedimenti di divieto di avvicinamento per via dei suoi comportamenti.

Insieme ad altre realtà, Eos ha organizzato un’iniziativa alla quale invita istituzioni, associazioni, cittadine e cittadini: sabato mattina – 11 maggio – ad un momento di condivisione in segno di solidarietà e ferma condanna alla violenza che ha colpito tutta la comunità. Il ritrovo sarà in piazza Monte Grappa alle 10, con una camminata lungo Corso Matteotti.

Di fronte all’ennesima tragedia consumata a danno di una donna che si trova in gravi condizioni in ospedale e di suo padre che è stato ucciso nel tentativo estremo di salvarla e proteggerla dalla violenza del suo ex marito, non possiamo tacere e vogliamo insieme esprimere il nostro cordoglio più sincero alla famiglia e la nostra partecipata solidarietà.

E’ difficile trovare parole che non sembrino scontate, è facile forse chiedersi cosa non abbia funzionato nonostante l’impegno delle Istituzioni e della società civile nel condannare ogni forma di violenza, nel cercare di costruire giorno dopo giorno una cultura di rispetto e solidarietà in ogni ambito sociale.

Oggi anche la nostra comunità come già in passato viene colpita così duramente e sentiamo ancora di più il bisogno di creare e rafforzare reti più fitte ed efficaci tra donne, uomini, istituzioni e associazioni affinché nessuna donna debba avere paura e sentirsi sola e indifesa, per contribuire insieme a quel cambiamento culturale sempre più necessario.

RIV Varese – Rete interistituzionale territoriale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di Genere

RIV Busto Arsizio – Rete interistituzionale territoriale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di Genere

Associazione Donne giurista Italia, sezioni di Varese e Busto Arsizio

CUG Varese – Comitato Unico di Garanzia

Anna Danesi – Consigliera di parità

Valentina Verga, vicepresidente delal Provincia di Varese con delega alle pari opportunità

Rossella Dimaggio – assessora alle pari opportunità Comune di Varese

Centri antiviolenza EOS, Donna Sicura, Felicita Morandi, Icore, Eva odv

—————————-

EOS Varese è un’associazione di volontariato che dal 1998 sostiene le donne vittime di violenza e maltrattamenti in famiglia.

Nata dal movimento delle donne come risposta al problema della violenza di genere, è un luogo di ascolto e di accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza. Nel corso di questi anni EOS, con l’aiuto delle operatrici di accoglienza, psicologhe, avvocate, mediatrici culturali ed educatrici, ha seguito e sostenuto circa 3000 donne.

È iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato, e aderisce alla Rete delle Associazione delle Case delle donne della Lombardia e all’Associazione Nazionale D.i.Re. Donne in Rete contro la violenza. Ha aderito al progetto “1522” del Ministero delle pari opportunità ed è iscritta nell’elenco dei Centri Antiviolenza a cui rivolgere la chiamata.