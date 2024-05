Ermes Colombaroli è l’unico candidato per Porto Valtravaglia. “Facciamolo diventare il paese fiore all’occhiello del Maggiore”

Porto Valtravaglia è un comune di circa 2300 abitanti sul Lago Maggiore. Quello che Dario Fo raccontò nel “Il Paese dei mezaràt” e che ancora oggi conserva il fascino del piccolo comune affacciato sull’acqua.

Wikipedia lo definisce un “Luogo di villeggiatura sulle rive del Lago Maggiore già nel XVIII secolo, nel XIX conosce un importante sviluppo industriale di cui ora rimangono poche tracce. Si divide fra il capoluogo, Porto, e la Valle (in realtà un altopiano che sovrasta il lago), cioè gli antichi comuni di Muceno e Musadino”. Chi lo conosce non può far altro che apprezzare la sua bellezza e tranquillità, ma anche le problematiche che può avere un piccolo comune tra le valli. Per le elezioni dell’8 e del 9 giugno ha un solo candidato sindaco, Ermes Colombaroli che ha amministrato il paese nei ultimi cinque anni. Classe 1945, è il candidato per la lista Lista Civica, Passione Sogno Realtà.

(Ricordiamo che è comunque necessario andare a votare per raggiungere il quorum che permette l’elezione del sindaco)

Perché la decisione di ricandidarsi? Qual è l’obiettivo della squadra e da chi è formata?

«Ho deciso di ricandidarsi per poter concludere le diverse opere e progetti ancora in corso, la nuova squadra è composta da 5 consiglieri uscenti e 5 nuovi candidati, tutte persone residenti nel comune di Porto Valtravaglia».

Quali sono state le sfide maggiori di questi ultimi cinque anni? Le maggiori difficoltà?

«Le maggiori difficoltà riscontrate negli ultimi cinque anni sono state sicuramente il Covid, che ha bloccato cantieri e creato diverse situazioni di emergenza sul territorio e l’ aumento delle spese sociali per l’ assistenza a minori ed assistiti».

In breve, quali sono i punti principali del vostro programma per i prossimi 5 anni?

ISTRUZIONE – SERVIZI SOCIALI – POLITICHE GIOVANILI

Sostenere le persone, gli anziani e le famiglie potenziando la rete dei servizi, prestando una maggiore attenzione alle difficoltà economiche derivate da condizioni di disagio temporaneo o anche cronico.

PROMOZIONE TURISTICA – CULTURA – TEMPO LIBERO

Il Nostro gruppo è fortemente convinto che il turismo sia un punto di forza del nostro territorio e che vada potenziato e sostenuto creando sinergie, collaborazioni e tavoli di lavoro tra enti, privati e associazioni di categoria, diversificando l’ offerta attraendo nuovi turisti e creando nuovi posti di lavoro legati al settore terziario.

LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – URBANISTICA

La nostra Lista ha intenzione di pianificare e realizzare opere utili alla popolazione e al territorio, intervenendo con manutenzioni stradali, creazione di nuovi posteggi , messa in sicurezza del territorio e potenziando la video sorveglianza, infine riqualificare il patrimonio comunale.

Cosa immagina per Porto Valtravaglia nel futuro?

«Immagino Porto Valtravaglia come un comune fiore all’occhiello della sponda lombarda del Lago Maggiore, un comune approntato al turismo, fonte di lavoro per il settore terziario, un comune dove vivere in sicurezza con un occhio di riguardo per le persone anziane e ai bambini».

