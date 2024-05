Estate nel Varesotto: una guida allo svago e al divertimento nella nostra provincia

Sentieri, ciclabili, spiagge. Musei, monumenti, chiese. Degustazioni, sagre, aperitivi. Esperienze, racconti, ricordi.

È un’estate tutta da godere quella che abbiamo davanti.

E Varesenews farà la sua parte con “Estate nel Varesotto“.

Ogni giorno un consiglio, una segnalazione per trascorrere le ore di svago e di divertimento. Indicheremo le occasioni di tempo libero, le opportunità proposte, gli incontri e gli spettacoli più interessanti e coinvolgenti.

Dai sentieri ciclopedonali, ai parchi o spiagge balneabili, senza dimenticare spazi museali, teatri o cinema e le tante sagre dedicate a diversi piatti della tradizione culinaria locale, nazionale e internazionale.

Lo scorso anno ci avete dato fiducia. Vi siete affidati alle segnalazioni e avete contribuito ad alimentare questo racconto con vostre idee e suggerimenti inviati a turismo@varesenews.it

L’indirizzo dove raccogliamo tutte le informazioni che potranno servirvi per vivere appieno l’estate 2024 rimare lo stesso:

www.estatenelvaresotto.it



E ce n’è davvero per tutti i gusti.

Occasioni che offre il territorio tra le innumerevoli proposte tra cui:

PERCORSI IN BICICLETTA O A PIEDI

Il nostro territorio offre ottimi spunti per camminate, passeggiate o escursioni in bicicletta

Con approfondimenti

della Via Francisca del Lucomagno

gli itinerari tracciati con VainGiro

I sentieri della Via Verde Varesina

SPIAGGE BALNEABILI

È la terra dei 7 laghi: non tutti sono balneabili ma la possibilità di fare un bagno in acque limpide e cristalline abbondano

Le spiagge del Maggiore

Le spiagge del lago di Montane

Le spiagge del lago Ceresio

Le spiagge del lago di Ghirla

Il fiume Ticino

MONUMENTI DA VISITARE

Possiede ben 4 siti Unesco

Il Sacro Monte di Varese

Il sistema Palafitticolo con l’isolino Virginia

L’area archeologica di Castelseprio con il Monastero di Torba

Il Monte San Giorgio

La Badia di Ganna

Monastero di Cairate

Ma le bellezze non finiscono qui.

C’è un bene meraviglioso, tanto che viene utilizzato come una cartolina da Regione Lombardia ed è

l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno

e poi

Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno

Villa Cicogna Mozzoni a Bisuschio

Casa Macchi a Morazzone

MUSEI

Tanti musei di valenza nazionale o locale

Il MaGa di Gallarate

Villa Panza bene del FAI

Volandia

La Collegiata di Castiglione Olona

Il MAP di Castiglione

Casa Poliaghi al Sacro Monte

Il Museo Baroffio al Sacro Monte

I Musei civici di Varese con Villa Mirabello e il Castello di Masnago

Fondazione Marcello Morandini

Il Museo del tessile a Busto Arsizio

Il Museo Bodini a Gemonio

Il Museo Fisogni di Tradate

Il Museo Parisi Valle a Maccagno con Pino e Veddasca

PARCHI

Parco delle 5 Vette

Parco del Campo dei Fiori

Parco Rile Tenore Olona RTO

Parco Pineta

Parco Bassetti

Parco dell’Argentera

Parco Sempione

Parco Berrini

Parco Alto Milanese

Parco Lura

COSA FARE ALLA SERA

E per la sera? Cinema, musica, teatro, sagre e feste patronali per vivere serate di svago. Tante idee per i grandi e per i bambini.

Cinema

Vuoi guardare un film al cinema? Cerca qui

Cinema sotto le stelle

4 cineforum a Busto Arsizio

Teatro

Festival Terra e Laghi

Musica

Appassionati di musica?

Sagre

Alla ricerca di un panino con la salamella, di una birra fresca o di qualche golosità? Cerca qui