Estra Pistoia – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Si chiude la regular season della Serie A di basket con la Openjobmetis di scena a Pistoia per la sua ultima partita. Varese è salva senza altri obiettivi mentre i toscani hanno guadagnato un inatteso ma meritato accesso ai playoff. Squadre in campo domenica 5 maggio con tutte le partite che inizieranno alle 18,15. La partita sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso il liveblog offerto da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.