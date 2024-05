Europa: pace, lavoro, equità. Alle Acli di Busto Arsizio il consiglio provinciale aperto con vista sulle elezioni

“Europa: pace, lavoro, equità” sono questi i temi del Consiglio provinciale aperto delle ACLI provinciali di Varese si terrà sabato 25 maggio a Busto Arsizio.

Mancano meno di 20 giorni alla tornata elettorale per la quale l’8 e il 9 giugno tutti i cittadini italiani con più di 18 anni saranno chiamati alle urne e potranno votare per scegliere il nuovo Parlamento Europeo.

In vista di questo importante appuntamento, le ACLI provinciali di Varese hanno organizzato un Consiglio provinciale aperto che affronterà tematiche specifiche come pace, lavoro ed equità, durante il quale interverranno Padre Giuseppe Riggio e Fabio Pizzul, i quali guideranno la riflessione sul presente e sul futuro dell’Europa, “un’idea che ha cambiato il mondo” – Jean Monnet.

L’appuntamento è per sabato 25 maggio a partire dalle 9:15, presso la Sala Verdi delle ACLI di Busto Arsizio in via Antonio Pozzi n.3.

Questo il programma:

9:15 – Ritrovo

9:30 – Saluti e momento di preghiera

9:45 – Intervento di Padre Giuseppe Riggio

10:15 – Intervento di Fabio Pizzul

11:00 – A seguire per i consiglieri “31° Congresso provinciale: convocazione e adempimenti”