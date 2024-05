Evade dalla detenzione domiciliare: arrestato sabato in stazione a Luino

I carabinieri della stazione di Luino hanno arrestato sabato sera un uomo di 26 anni originario del Gambia evaso dal regime di carcerazione domiciliare.

L’uomo stava scontando due anni per reati in materia di stupefacenti consumati nel Pavese e per questo era nell’abitazione di un parente a Colmegna, frazione a lago di Luino.

Ricercato, è stato riconosciuto nel contesto di altro servizio focalizzato su aree ferroviarie e luoghi di aggregazione per lo spaccio nella zona di via XXV Aprile a Luino.

Nella mattinata di lunedì in tribunale a Varese si è tenuta la convalida per l’arresto di fronte al giudice.