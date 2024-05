Ezio Mauro e don Paolo Prosperi a Varese dialogano sul mistero del male

Metti attorno ad un tavolo un teologo e uno dei più noti giornalisti italiani già direttore di due giornali laici come La Repubblica e La Stampa ed ecco l’incontro organizzato dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe di Varese per giovedì 16 maggio alle ore 21 in Salone Estense. Protagonisti Ezio Mauro (nella foto) e don Paolo Prosperi.

Tema del confronto: il mistero del male. Un tema affrontato da Mauro in un articolo all’indomani dell’attentato di Hamas contro Israele e da Prosperi in un saggio dal titolo “Sulla caduta degli angeli. Indagine sulle origini del male”.

“In un momento storico in cui siamo circondati dal male che pervade sempre più i rapporti sociali e diventa protagonista, con le guerre, delle relazioni internazionali” – dichiara Nicola Sabatini, Presidente del Kolbe – “stimolati dall’articolo di Mauro, abbiamo deciso di coinvolgere nel confronto un giovane teologo che ha approfondito e studiato diffusamente questo tema. Lo scopo non è quello di indicare ricette costruite a tavolino capaci di vincere il male ma, innanzitutto, quello di imparare a guardarlo con coraggio così come si manifesta, lasciandoci interrogare dalla realtà”.

Dunque la realtà sarà la protagonista dell’incontro, guardata con gli occhi di un laico che ha testimoniato nella sua vita professionale una rara capacità di lettura delle circostanze e del momento storico che stiamo vivendo e da un teologo che cercherà di spingere l’indagine sempre più in profondità in nome di quella ragione che, per definizione, non può nascondere ogni possibilità di risposta.

L’appuntamento, il terzo del percorso organizzato dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe dal titolo Oltre il Conflitto, è in programma giovedì 16 maggio ore 21 Salone Estense.