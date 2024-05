Fabbricato abusivo a Cislago, Cartabia: “Abbattimento rimandato per opere più urgenti”

«Un intervento di demolizione che avevamo rimandato perché economicamente impegnati in opere prioritarie, come scuole e nuove rotonde». Commenta così l’ex sindaco di Cislago Gian Luigi Cartabia, consigliere del gruppo Cartabia Sindaco, l’abbattimento del fabbricato abusivo in via Galilei, avvenuta lo scorso 14 maggio (qui l’articolo e le foto).

«Avevamo ereditato un progetto della passata amministrazione Biscella, che prevedeva il recupero dei fabbricati abusivi da destinare come sede delle associazioni e spazi per sport minori – spiega Cartabia -. Ma visto l’eccessivo costo dell’intervento e dato che economicamente eravamo impegnati con molti altre opere più importanti, abbiamo abbandonato il progetto, pensando di abbattere il fabbricato appena avessimo trovato i fondi».

«Avevamo comunque effettuato un intervento di pulizia di tutta la vegetazione che negli anni era cresciuta in modo esagerato – conclude l’ex sindaco -. Poi avevamo interpellato la società di tiro con l’arco per dare a loro in gestione l’area libera, ma senza prima demolire i fabbricati abusivi la legge con ci permetteva di uscire con un bando».