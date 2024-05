Ferruccio Parri tra antifascismo e governo, in biblioteca la presentazione del libro di Andrea Ricciardi

Venerdì 24 maggio 2024, alle ore 18, presso la Biblioteca civica di Varese, in via Sacco 9, Andrea Ricciardi, autore del volume Ferruccio Parri. Dalla genesi dell’antifascismo alla guida del governo (Biblion Edizioni, 2023), dialogherà con Antonio M. Orecchia, docente di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Andrea Ricciardi, docente di storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano, ha scritto e curato libri su Leo Valiani, Paolo Treves, Gino Giugni, Vittorio Foa, Riccardo Lombardi, Piero Boni, Antonio Giolitti e Luigi Longo.

Nel volume di cui si parlerà a Varese, Ricciardi ricostruisce, attraverso fonti d’archivio anche inedite, il percorso politico culturale e umano di Ferruccio Parri a partire dagli anni Venti. Attivo nel contesto degli ex combattenti della Grande guerra, in seguito al delitto Matteotti Parri prese una posizione radicalmente antifascista, che lo condusse in carcere e al confino. Con la nascita di Giustizia e Libertà fondata dall’amico Carlo Rosselli, Lussu, Tarchiani e Salvemini, Parri iniziò la sua militanza attiva nel movimento, lavorando contemporaneamente presso la Edison dal 1933. Nel 1942, all’atto della fondazione, aderì al Partito d’Azione divenendone uno dei più prestigiosi dirigenti al fianco di Valiani e Foa, oltre che capo del Comitato militare del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia.

Incarcerato dai nazisti all’inizio del 1944, fu liberato dopo una trattativa con gli Alleati e tornò ad essere protagonista della Resistenza a capo del Corpo Volontari della Libertà fino alla fine della Seconda guerra mondiale. Nel giugno 1945 presiedette il primo governo di coalizione dopo la Liberazione: l’esperienza durò meno di sei mesi e si configura come ilì punto d’arrivo del libro, al quale è direttamente connessa l’appendice documentaria.

Prenotazione consigliata

https://bit.ly/49ZjoEq