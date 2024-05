Mercoledì 14 maggio presso lo spazio “Agorà” del Comune di Caronno Pertusella, il sindaco Marco Giudici affiancato dagli assessori Mirea Gullia e Sebastiano Caruso e dalla Preside Marina Fausto, ha accolto gli alunni che hanno partecipato al progetto nuoto “Sport Si Può 2024”, organizzato dalla Polha-Varese Apd Aps con il sostegno economico dell’amministrazione comunale e di Tigros.

Galleria fotografica Festa per gli alunni di Caronno Pertusella che hanno partecipato a “Sport si può” 4 di 11

Il progetto è consistito in un corso di nuoto per 42 alunni con difficoltà motorie, sensoriali o intellettivorelazionali che si è svolto in orario scolastico: 12 lezioni al martedì mattina per la scuola secondaria Alcide. De Gasperi e altrettante per le primarie Ignoto Militi, Pascoli e S. Alessandro al mercoledì pomeriggio, presso la piscina Omnia Sport.

Trattandosi di un progetto in orario curriculare, gli alunni si recavano in piscina accompagnati dai propri insegnanti, che si sono resi disponibili con entusiasmo. Tre i tecnici di nuoto di Omnia Sport coinvolti, coordinati da Paola Torella che da anni ormai affianca la Polha in questa iniziativa. Indispensabile la collaborazione delle associazioni Pro Loco e Artos per il trasporto degli alunni.

Nel corso della festa conclusiva gli alunni sono stati premiati “come veri atleti” dal sindaco in fascia tricolore ricevendo una medaglia, l’attestato di partecipazione e un gadget donati Polha-Varese. Al termine un infresco offerto dall’associazione genitori dell’Istituto Comprensivo De Gasperi.

Nei prossimi giorni si svolgeranno le feste conclusive anche negli altri luoghi in cui è stato realizzato “Sport Si Può” quest’anno, grazie alla collaborazione di Comuni, scuole e gestori delle piscine di Castiglione Olona, Jerago con Orago, Saronno e Varese, mentre Luino ha concluso a metà marzo. In totale sono quasi 300 gli alunni con disabilità, tra i 6 e i 14 anni che hanno potuto vivere l’esperienza di fare piscina, il tutto gratuitamente per loro, per le famiglie e per le scuole partecipanti.

Il logo del progetto è stato realizzato da Simone Barlaam, 24 anni, fortissimo nuotatore paralimpico della Polha, detentore di svariati record mondiali ed europei, oro paralimpico nei 50 stile a Tokyo 2020, che è considerato come uno dei migliori atleti paralimpici della storia dello sport italiano.