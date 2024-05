Fiato alle trombe, fuoco alle griglie per una giornata di festa e musica a Mornago

Immaginate una giornata dove la musica, il divertimento e le risate riempiono l’aria, dove famiglie, amici e vicini si riuniscono per celebrare insieme. Questo diventa realtà il 5 maggio a Mornago, grazie all’energica collaborazione tra la ProLoco e il Corpo Musicale Mornaghese. Preparatevi a vivere un evento straordinario, pensato per deliziare grandi e piccini: Fiato alle trombe, fuoco alle griglie.

L’area feste di via Monte Ortigara si trasformerà in un vivace palcoscenico all’aperto, pronto ad accogliervi. Con un ampio parcheggio in Via Laghetto, l’accesso all’evento è più che comodo per tutti.

L’evento non si limita al solo cibo. Sono previsti laboratori didattici musicali che offriranno ai partecipanti, grandi e piccini, l’opportunità di esplorare il mondo della musica in modo interattivo e divertente. E per chi cerca ancora più divertimento, l’area giochi con gonfiabili sarà il luogo ideale dove i bambini potranno saltare, giocare e divertirsi in totale sicurezza.

Gustosi sapori e melodie coinvolgenti

L’evento sarà caratterizzato da un’ampia selezione di cibi squisiti che soddisferanno ogni palato. E mentre il buon cibo riscalda i cuori, il Corpo Musicale Mornaghese allieterà l’evento con melodie moderne e coinvolgenti, creando un perfetto sottofondo musicale che accompagnerà l’intera giornata.

E non dimenticate l’aperitivo finale a base deliziosi drink e una selezione di salumi provenienti dalla nostra provincia, sapori autentici che vi faranno gustare ancora di più l’atmosfera festosa della giornata. Appuntamento alle ore 17.00.

Segnate dunque la data del 5 maggio sul vostro calendario e non perdete l’occasione di far parte di questa festa straordinaria. Che siate amanti della musica, alla ricerca di divertimento per i vostri bambini, o semplicemente in cerca di un momento di convivialità, l’evento organizzato dalla ProLoco di Mornago in collaborazione con il Corpo Musicale Mornaghese promette di regalare a tutti momenti indimenticabili.

In caso di maltempo verrà rinviato a domenica 12 maggio

CONTATTI

Pro Loco di Mornago

M: 338 229 6113

@: prolocomornago1986@gmail.com

Facebook