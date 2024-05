Fine settimana di sole e temporali, da lunedì ancora instabilità sulla provincia di Varese

Il peggio sembra essere passato: pioggia fortissima, tanta acqua a tal punto che Verbano e Lario hanno raggiunto le prime soglie di esondazione. Ma attenzione: il meteo non è ancora del tutto stabile e se nel fine settimana il rischio sembra legato a sporadici temporali, in agguato c’è un nuovo fronte che potrebbe portare maltempo lunedì prossimo.

SITUAZIONE

“Il vortice depressionario in evoluzione sulla Francia che ha portato abbondanti piogge e temporali tra martedì e giovedì, retrocede oggi verso l’Iberia mentre l’anticiclone risale dal Mediterraneo orientale verso le Alpi riportando il sole per il fine settimana. La bassa pressione tornerà però ad interessare le nostre regioni da lunedì. Il Verbano e il Lario hanno raggiunto le prime soglie di esondazione“, si legge nel quadro offerto dal Centro geofisico prealpino di Varese.

PREVISIONI

Venerdì abbastanza soleggiato con nuvole irregolari in dissoluzione al mattino e sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio su Alpi e Prealpi dove sarà possibile qualche rovescio o temporale isolato. In pianura probabilmente asciutto.

Sabato ancora soleggiato con nuvolosità cumuliforme in aumento su Alpi e Prealpi in giornata e qualche rovescio o temporale dal pomeriggio, localmente in estensione alla pianura pedemontana in serata. Temperature stazionarie.

Domenica inizialmente soleggiato con passaggi nuvolosi nel pomeriggio, più estesi sulla pianura padana. Asciutto o isolati rovesci sulle Alpi o sulla bassa padana.

TENDENZA

Lunedì 20 e martedì 21 maggio: torna tempo variabile, probabili rovesci e temporali sparsi. Temperature massime 19/22°C.