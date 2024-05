“Fiori in forma di poesia”: un pomeriggio letterario a Busto Arsizio con Auser

Questo 9 maggio, alle ore 15.30, la sede di Auser Busto Arsizio sita in Via Volta 5 si trasformerà in un palcoscenico per le parole e le emozioni. L’evento, intitolato “Fiori in Forma di Poesia”, è parte di un pomeriggio letterario dedicato alla celebrazione della poesia e delle sue capacità uniche di esprimere e suscitare sentimenti profondi.

L’incontro è aperto a tutti, senza necessità di avere titoli di studio specifici, ma solo il desiderio di ascoltare e condividere idee. Sarà un’occasione per esplorare insieme il potere delle parole, che prima di trasmettere pensieri, ci fanno vivere ed emozionare. L’evento promette di essere un dialogo non tradizionale, in cui i partecipanti potranno scoprire e riflettere sul significato di una “parola attiva”.

Questo pomeriggio letterario si svolge in un momento particolarmente significativo, poiché cade poco prima della Festa della Mamma, offrendo un modo speciale per celebrare e riflettere sui legami familiari attraverso l’arte della poesia.

Auser Busto Arsizio è noto per il suo impegno nel promuovere attività di interesse sociale e culturale, favorendo l’invecchiamento attivo e l’incontro intergenerazionale. L’organizzazione si avvale del contributo volontario dei suoi membri e sostiene iniziative che stimolano una cittadinanza consapevole.

Per maggiori informazioni sull’evento o per partecipare, si può contattare Auser Busto Arsizio al numero 0331 320942 o tramite email a auserbustoarsizio@gmail.com. Ulteriori dettagli sono disponibili anche sulla pagina Facebook del gruppo, Auser Insieme Busto Arsizio.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella bellezza della poesia e per condividere un momento di cultura e riflessione con altri appassionati di letteratura e arte nella comunità.