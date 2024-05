Fiori sui muri a Varese e Legnano: è un curioso regalo per la festa della mamma

Una curiosa serie di cartelli è stata appesa in alcuni luoghi di Varese e Legnano: adornati con fiori veri e disseminati in giro per le due città, contengono l’invito a strappare una parte del cartello per poter portar via il fiore ad esso legato e regalarlo alla propria mamma. Non uno scherzo, ma un invito alla gentilezza in occasione della Festa della Mamma, che cade domenica 12 maggio.

Diversi passanti si sono già fermati incuriositi, e i più coraggiosi hanno preso il fiore dal cartello e l’hanno portato a casa come regalo. Un gesto semplice ma significativo per rendere omaggio alle madri in un modo unico.

Ma chi ha avuto questa idea? Un indizio arriva dai cartelli stessi dove, dopo l’indicazione che ognuno di loro è “Un fiore omaggio da regalare con un bacio e un sorriso” dedicato a tutte le mamme, c’è scritto un ulteriore consiglio: “E se un fiore non ti basta, qui puoi trovare tutti gli altri”. Il QR code impresso rimanda al sito di Amorillo, una brillante realtà floreale che vede le sue sedi a Legnano e Varese.

Amorillo, il fiorista dietro questa iniziativa, ha voluto creare qualcosa di diverso per questa Festa della Mamma, che sorprendesse e facesse sorridere. Con i suoi cartelli floreali, ha reso possibile a tutti – o meglio a quei fortunati che in essi si imbattono – fare un regalo che viene dal cuore. I fiori, simbolo di bellezza e amore, sono infatti un modo perfetto per esprimere gratitudine e affetto verso le madri.

Se trovate uno di questi cartelli, non vi resta quindi altro da fare che prendere senza paura un fiore, per portarlo a casa: sono per voi!

E se avete voglia di fare un regalo ancora più bello alla vostra mamma, passate a trovarli: a Legnano sono in Corso Sempione 31 (Tel. 0331 1976386) e a Varese sono in Via Giulio Bizzozero 18 (angolo piazza Repubblica – Tel. 0332 1566817).

