Fondi alla scuola materna di Daverio, Tognola: “I conti non tornano”

Botta e risposta tra Marco Colombo, sindaco di Daverio, e il consigliere di minoranza di “Daveriocresce” Alberto Tognola. Al centro della discussione la convenzione per la scuola materna del paese, tema che è stato anche trattato nel corso di alcuni consigli comunali.

«Il sindaco Marco Colombo ci dà i numeri – dice Tognola in un comunicato-. La Convenzione in vigore tra Comune di Daverio e Scuola materna prevede che il Comune versi un contributo di € 1.000 a bambino iscritto residente. La nuova Convenzione andrà stipulata a giugno. Quella attualmente in vigore prevede che metà della cifra sia versata entro dicembre 2023 e il restante entro giugno 2024. I bambini di Daverio iscritti sono 48, quindi entro dicembre andava versata la cifra di 24.000 €. Il Comune ne ha versati 4.000. Nella mia qualità di capogruppo di “Daveriocresce” in Consiglio Comunale ho rivolto dunque un’interrogazione al sindaco chiedendo delucidazioni. La risposta, arrivata con 15 giorni di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal regolamento è di difficile comprensione: da una parte il sindaco dice di aver versato la somma di € 12.720 di contributi statali destinati a sostenere i nidi e le materne e li deduce dai 24.000 della Convenzione (ma questi fondi sono dovuti indipendentemente dalla Convenzione comunale). Poi afferma che la differenza ancora da erogare per il 2023 è di 7.380 € e che non ha potuto erogarli perché non aveva disponibilità di bilancio al Titolo I. Per concludere con l’aritmetica e passare poi alla politica vorrei aggiungere che nel Consiglio Comunale del 15 maggio 2023 (Colombo è stato eletto nel 2021) risultava un avanzo di amministrazione di 720.000 €».

«In un Consiglio comunale seguente, 28 dicembre 2023 in cui era stato presentato il bilancio, in risposta alla richiesta del gruppo Daveriocresce, il Sindaco Colombo aveva dichiarato che la scuola materna sarebbe stata finanziata con altri fondi in attesa di approvare la nuova convenzione a giugno.

La scuola materna di Daverio è universalmente riconosciuta come una eccellenza – conclude Tognola- . Durante la mia amministrazione tra il 2006 e il 2016 è stata ampliata la struttura con una nuova ala dotata di servizi igienici che è stata determinante durante la pandemia per continuare la didattica».

Fin qui le considerazioni di Tognola, al quale risponde il sindaco Colombo: «Le cose stanno come ho detto anche in Consiglio Comunale: in passato per i lavori di ampliamento è stato acceso un mutuo a tasso variabile, nel frattempo i tassi di interesse sono aumentati in maniera considerevole. Ci siamo così ritrovati con 15 mila euro da sborsare al Titolo I. In pratica per ogni bambino dovremmo versare 2500 euro, una cifra troppo alta e che andrebbe a ricadere su tutti i cittadini. Io non intendo alzare le tasse- conclude Marco Colombo – e allo stesso tempo intendo tutelare questa scuola materna che è una risorsa importante. Troveremo questa somma, anche grazie al sostegno delle aziende».

Conclude Tognola: «Daverio offre altri servizi a famiglie residenti o che volessero scegliere il nostro paese per trasferirsi: un asilo nido nuovo realizzato dalla mia amministrazione a costo zero per il Comune, la scuola elementare perfettamente funzionante, un servizio di trasporto alla scuola media consortile di Azzate rodato negli anni e a costi calmierati. Sappiamo che il problema in Italia è la decrescita della natalità. Durante i miei due mandati da sindaco abbiamo fatto politiche tese a contrastare questa decrescita. Costano queste politiche? Sì, ma credo che i cittadini di Daverio possano dire che sono soldi ben spesi».