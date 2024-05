Forte temporale sul Gallaratese, evacuata una famiglia a Cassano Magnago

Alle 4.30 di questa mattina, giovedì 30 maggio, un violento acquazzone ha colpito le zone di Gallarate e Cassano Magnago. Una ventina di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di sottopassi cadute piante e infiltrazioni d’acqua in abitazione. A Cassano Magnago, in via del Bo al civico 1, un appartamento occupato da una famiglia di cinque persone tra cui due minori è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco.

Sul posto, fina dalle prime ore della mattina, il sindaco e l’amministratore condominiale: le persone sono state prese in carico dall’amministrazione comunale da subito.

La situazione e stata gestita dalle squadre dei distaccamenti di Busto/Gallarate, Somma Lombardo, Tradate e Laveno.