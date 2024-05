Forza Italia rientra nella coalizione, ecco la squadra a sostegno di Puricelli a Samarate

“Rinnovata rispetto al passato e con una nuova sezione locale ed una lista che si presenta alle elezioni per il Sindaco di Samarate dell’8 e 9 Giugno prossimo. Dopo un quinquennio che ha visto Forza Italia in minoranza e quindi fuori dalla coalizione che ha governato in questi 5 anni Samarate, abbiamo deciso di mettere a disposizione del Sindaco Enrico Puricelli le nostre competenze, convinti di poter dare un contributo importante al rilancio della nostra Città”.

Con queste parole la lista di Forza Italia rientra nella coalizione classica del centrodestra. Spiegano: “Siamo coscienti che le cose da fare sono tante, anzi di più, ma siamo anche convinti che la critica fine a se stessa non sia utile, al contrario vogliamo rimboccarci le maniche per contribuire in maniera fattiva alla risoluzione dei problemi, ed proprio per questo che abbiamo deciso di metterci la faccia, convinti che solo con un concreto impegno si possa superare questo fase di difficoltà”.

In un comunicato spiegano: “Come Forza Italia abbiamo un approccio propositivo e costruttivo, riteniamo che il confronto sia la base della politica, ed in questo senso riteniamo che si debba restituire al consiglio comunale ed alle commissioni di lavoro un ruolo centrale, ritrovando il piacere della discussione, anche quando questa ci dovesse vedere su posizioni differenti. In questa logica dopo aver avviato il consiglio comunale dei ragazzi, che vede coinvolti gli studenti delle medie, vogliamo proporre un organo simile per i giovani, per avvicinarli alla macchina amministrativa, ma al tempo stesso per renderli partecipi sulle progettualità e sulle decisioni, in una visione aperta e lungimirante, affinché la politica tragga spunto, contributo positivo ed entusiasmo dai nostri ragazzi. Riteniamo che la famiglia sia il fulcro della società e mai come in questo momento storico vada sostenuta a tutti i livelli, compreso quello comunale, rendendo stabile il bonus bebè per i bambini nati, ed introducendo il quoziente famigliare nelle tasse comunali. Forza Italia a Samarate è convinta di poter rappresentare in maniera eccellente quell’elettorato moderato non solo di centro, che ultimamente non riesce altrove a riconoscersi. Abbiamo tante idee e proposte, siamo numerosi e nelle prossime settimane ve le faremo meglio conoscere”.