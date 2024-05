Paura nel pomeriggio di giovedì sulla strada comunale che collega Montegrino Valtravaglia a Cugliate Fabiasco.

Galleria fotografica Frana la strada comunale fra Montegrino Valtravaglia e Cugliate Fabiasco 3 di 3

Qui diversi metri di strada asfaltata sono franati a valle lungo un tratto che collega la frazione di bosco (Montegrino Valtravaglia) a quella di Fabiasco, nel vicino comune, all’altezza di circa un chilometro dopo l’abitato della località Bosco.

Sul posto protezione civile tecnici comunali oltre all’assessore di Montegrino Valtravaglia Sergio de Vittori per fare il punto della situazione. “La strada è chiusa, interrotta con doppio transennamento, e messa in sicurezza. Non ci sono feriti. Sussiste un problema a due abitazioni che sono rimaste senza acqua ma è già in corso l’intervento dei tecnici di Alfa“.

La raccomandazione è di “limitare al massimo gli spostamenti” per non intasare di traffico le piccole strade comunali dimontagna.