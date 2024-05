Francesco Cirullo si candida a sindaco “Per amore dei quattro borghi di Valganna”

Nel comune di Valganna la sfida è a due: contro l’attuale sindaco Bruna Jardini c’è un solo contendente, Francesco Cirullo, sostenuto dalla Lista Civica “Obiettivo Comune”.

Cirullo è assicuratore: «Svolgo la mia attività da circa 40 anni» precisa, e risiede a Ganna da 14 anni. In passato ha già avuto esperienze amministrative e da molti anni è attivo in ambiti associativi, culturali ed ambientali.

«Mi presento come candidato Sindaco , insieme ai candidati consiglieri che considero essere la mia forza, per ribadire il grande amore per i nostri 4 borghi – Boarezzo, Ganna, Ghirla e Mondonico – e per tutto il territorio che li ospita e che noi vogliamo tutelare e valorizzare, per renderlo sempre più accogliente ed attrattivo, essendo noi convinti che questa debba essere la vocazione dei nostri territori».

Per raggiungere questo obiettivo: «Vogliamo essere attivi, con efficaci interventi, per liberare la nostra Valganna dai danni dovuti all’incuria e cioè alla mancanza di manutenzione, alla mancanza di cura dell’arredo urbano, alla mancanza della manutenzione del verde – spiega Cirullo – Vogliamo attivarci in tutti gli ambiti, per promuovere la nostra Valle, per dare prospettiva ad un turismo compatibile con la particolarità del nostro territorio e per dare più vivacità alle attività culturali e sportive della nostra Comunità e infine per sostenere ed incoraggiare lo sviluppo di attività commerciali di prossimità».

Tra gli obiettivi c’è anche il decoro e la sicurezza, applicato alla conformazione del comune: «Combatteremo con azioni incisive e con sorveglianza attiva le piaghe dell’abbandono dei rifiuti nei boschi, della delinquenza in generale e nello specifico dello spaccio e del vandalismo – sottolinea il candidato di Obiettivo comune – Cercheremo di promuovere e sostenere le attività associative e di volontariato e le realtà scolastiche, creando nuovi spazi di socializzazione, per attività ludiche, ricreative, culturali e sportive, per le varie fasce della popolazione, dai piccolissimi ai giovani ed agli anziani. Per noi la qualità della vita dipende dalle scelte che facciamo».

Una attività che viene sostenuta da un sogno: «Rendere attraente per i giovani l’abitare e lavorare in Valganna».

GLI APPUNTAMENTI PER CONOSCERE LA LISTA E IL CANDIDATO SINDACO

Sono diversi gli appuntamenti con il candidato di Obiettivo Comune: Francesco Cirullo si è già presentato con un gazebo in piazza Perucchetti a Ghirla, il 19 maggio e a Mondonico con un aperilista il 21 maggio al ristorante Bellavista. Sabato 25 Maggio è possibile incontrare lui e la sua lista al Camping Trelago a Ghirla dalle 15 alle 20 con un aperilista, mentre domenica 26 Maggio saranno in Piazza De Grandi a Ganna con un gazebo dalle 8 alle 19. Il Primo Giugno l’appuntamento è alla Sala Civica di Ganna, con un aperilista dalle 17 alle 20.