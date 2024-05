Fratelli d’Italia in piazza a Samarate per raccogliere le firme a sostegno della lista

Fratelli d’Italia sarà domenica 5 maggio dalle ore 8:30 alle 12:00 a Samarate in Piazza Italia per raccogliere le firme in vista della presentazione della lista dei propri 16 candidati al prossimo Consiglio Comunale.

La lista dei candidati che porteranno avanti la nostra visione per il futuro di Samarate è pronta:«Sono figure competenti e determinate – commenta Francesco Carbone commissario di Fratelli d’Italia – alcune con una forte esperienza politica, altre al loro esordio politico ma tutte pronte a mettere al servizio della comunità samaratese le proprie qualità e voglia di fare».

Tra i candidati l’attuale Assessore Maura Orlando, il presidente del consiglio comunale Rossella Caligiuri, lo storico volto della destra samaratese Ossola e il già vice assessore Monti. Carbone rinnova i suoi ringraziamenti per l’ottimo lavoro svolto dalle amministratrici uscenti e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte di Fdi in questi cinque anni.

Presso il gazebo in Piazza Italia, ci sarà la possibilità di conoscere i candidati e sottoscrivere la lista.

Dalla prossima settimana sul canale social di Fratelli d’Italia sarà possibile la presentazione di ogni singolo candidato