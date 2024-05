Fratello e sorella sul podio tricolore: il weekend da favola di Mattia e Alice Colombo

La pesistica è una disciplina poco conosciuta che, però, ha già saputo regalare grandi gioie all’Italia sportiva e alla nostra provincia, basti pensare al meraviglioso argento olimpico colto a Tokyo da Giorgia Bordignon. Tra gli atleti che cercano di ripetere quelle gesta ci sono anche Mattia e Alice Colombo, fratello e sorella di Somma Lombardo, capaci di salire sul podio tricolore ai recenti Campionati Italiani under 17.

Galleria fotografica Sollevamento pesi, i fratelli Colombo brillano ai campionati italiani U17 4 di 5

Sulle pedane del centro olimpico dell’Esercito, a Roma nello scorso weekend, Mattia si è laureato per il terzo anno consecutivo campione d’Italia giovanile mentre Alice, all’esordio in under 17, si è messa al collo una preziosa medaglia di bronzo. Entrambi gareggiano con i colori della Four Fit di Cardano al Campo sotto la guida del padre Luca e del Maestro Luciano Galli

Classe 2007, Mattia Colombo ha piazzato quindi un tris prestigioso: dopo aver centrato l’oro nel 2022 tra gli under 15 e nel 2023 tra gli under 17, si è ripetuto in questa categoria primeggiando in tutte e tre le classifiche. Prima ha sollevato 107 Kg nello strappo, poi 127 nello slancio per un totale di 234 Kg sollevati che gli sono valsi il successo nei pesi massimi (limite al di sopra dei 102 chili) davanti al molisano Manocchio e al novarese Cedrechi.

Ottima anche la prestazione di Alice, classe 2008, con tre bronzi: la 16enne sommese impegnata nella categoria fino a 64 Kg di peso ha sollevato 64 Kg nello strappo, 77 nello slancio per un totale di 140 Kg. Terzo posto alle spalle di D’Innocenzo (Fiamme Oro) e Falangone (Nardò), separate da appena 5 kg.

I fratelli Colombo, oltre ad allenarsi a Cardano al Campo, studiano entrambi al liceo scientifico “Tosi” di Busto Arsizio grazie anche al supporto di un corpo docenti (in particolare i professori Rosangela Colombo e Stefano Gilardengo) che permette di affrontare l’attività sportiva ad alto livello abbinata a quella scolastica.