Friedemann Wuttke in concerto alla chiesa evangelica di San Giovanni a Caldana

Mercoledì, 29 maggio si esibirà a Caldana un solista di fama internazionale durante il suo tour concertistico in Europa. Friedemann Wuttke, chitarrista tedesco, «prima di dare concerti a Firenze e Modena farà tappa nella Chiesa San Giovanni della Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese», racconta Sandra Tritz, presidente della piccola comunità, situata a Cocquio Trevisago, località Caldana.

«Dopo il successo dei concerti dell’anno scorso, abbiamo deciso di riproporre serate musicali anche quest’anno. Wuttke, che ha studiato a Stoccarda per poi perfezionarsi in Masterclass internazionali, e chi si è esibito in tutto il mondo sia da solista che con orchestra oppure con il suo amico pianista Igor Zhukov, ci incanterà a partire delle ore 20.30 con musiche del romanticismo e dell’impressionismo, con brani di Fernando Sor, Claude Debussy e Hector Villa- Lobos».

La comunità che fa parte della Chiesa Evangelica in Italia può offrire questo concerto a ingresso libero, grazie al finanziamento tramite l’otto per mille luterano. Comunque sarà gradita un’offerta libera per sostenere le varie attività della comunità. Un piccolo rinfresco a fine concerto darà la possibilità di incontrare amici e il musicista.