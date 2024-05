Fuori dalle Quinte di Solbiate Olona presenta il nuovo logo

Il “ritorno” dei Fuori dalle Quinte, dopo la bellissima ed intensa stagione teatrale, è inequivocabilmente compiuto. «Allo scopo di rendere ancora più evidente ed esplicito il percorso di rinnovamento abbiamo pensato e realizzato una nuova immagine grafica della Compagnia. Siamo felici di presentare il nostro nuovo logo che potrà meglio rappresentare lo spirito che ci guida. Un’immagine che ci rappresenti, nella quale noi potremo riconoscerci e voi potrete riconoscere noi Fuori dalle Quinte», spiegano dalla compagnia.

«Adesso, il nostro impegno sarà quello di garantire la continuità della nostra attività teatrale con nuove iniziative e proposte. Stiamo lavorando all’allestimento del nostro prossimo spettacolo ed all’organizzazione della tredicesima edizione della rassegna SolbiaTeatro – prosegue la nota -. Il 26 ottobre replicheremo “Il Commissario Daltonico e la rapina finita bene” a Varese per la Rassegna FITAxTE. A partire da giugno inizieremo a raccogliere le adesioni per un corso teatrale di primo livello che vorremmo far partire ad ottobre. Inoltre, per un ulteriore progetto teatrale, stiamo cercando giovani attrici e giovani attori che non abbiano superato i 35 anni di età anagrafica».