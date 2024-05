Galleria Boragno a Busto Arsizio, ecco gli eventi della settimana

Dopo le settimane dedicate al festival BA Book, la Galleria Boragno riprende il suo programma di appuntamenti culturali negli spazi di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio, oltre a collaborare all’organizzazione di eventi in altre location cittadine.

Ecco il calendario dettagliato:



– giovedì 23 maggio alle 18 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “Poteri” di Giovanni Magistrelli, pubblicato da Astro Edizioni: tra misteri, complotti e associazioni segrete, una storia ricca di suspense e di tensione. A presentare l’incontro sarà Fabio Villa, giornalista di One Tv.

– venerdì 24 maggio alle 20.30 si svolgerà alla Galleria Boragno la performance di fine anno degli allievi dell’Atelier delle Note, lo studio musicale di Anna Cracco. Ingresso a partire dalle 20.15.

Per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale www.atelierdellenote.it.

– mercoledì 29 maggio alle 21 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “Un pallone… Divertimento amicizia rispetto” di Paola Maria Castiglioni. Il volume, rivolto a dirigenti, allenatori, arbitri societari, genitori e ragazzi, raccoglie una serie di storie di calcio giovanile, ognuna con una morale significativa da evidenziare, esaltare o contrastare.

Dialogheranno con l’autrice Renato Redaelli, allenatore dei portieri della Pro Patria, e Daniele Tacchini, allenatore professionale UEFA.

Segnalo inoltre che mercoledì 22 maggio alle 21, presso la sezione del CAI Busto Arsizio di via Dante Alighieri, si terrà lo spettacolo di parole e musica “Volevamo fare cinema” di Bobo Pernettaz e Franz Rossi. Entrata libera fino ad esaurimento posti. In allegato la locandina.

Infine giovedì 23 maggio alle 18, presso la Coop Busto Arsizio in viale Duca d’Aosta, è in programma un nuovo incontro del ciclo “La buona lettura”: Monica Vanni presenterà il suo libro “La tela di Cloto” (Golem Edizioni). Come sempre l’evento sarà abbinato a un aperitivo offerto dal Fior Food Cafè. In allegato la locandina del ciclo di incontri.