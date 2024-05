Gastronomika festival 2024: ai Bagni Misteriosi di Milano il futuro della ristorazione

Si è conclusa nella giornata di lunedì 20 maggio ai Bagni Misteriosi di Milano la terza edizione del Gastronomika Festival, il momento di incontro tra giovani imprenditori del cibo organizzato dal fortunato magazine de Linkiesta.

Il Festival di Gastronomika 2024 ha messo al centro la ristorazione con le sue problematiche, le sue sfumature e le sue contraddizioni: “A tutti i costi” è stato infatti il tema scelto quest’anno dalla direttrice Anna Prandoni e dalla redazione di Gastronomika per indagare sui dettagli di un settore che ha bisogno di misurarsi con le nuove sfide del futuro e di cambiare le proprie prospettive, anche dal punto di vista pratico e funzionale.

Tanti incontri con chi nel settore ha molto da dire – da Carlo Cracco a Chicco Cerea, da Antonia Klugmann a Giancarlo Perbellini – e un’importante sessione hackaton, che ha messo in dialogo su argomenti specifici molti giovani operatori del settore.

Un dialogo che ha parlato di sogni, di passione, ma anche di conti: perchè, come è stato più volte ribadito, anche quelle della ristorazione sono aziende che devono “stare in piedi”, dove i conti devono tornare, dove professionalità e domanda devono essere riconosciute, in un mondo dove tutto questo è molto difficile o – forse ancora di più – non rientra nemmeno nella cultura del settore.

Anna Prandoni e Antonia Klugmann

Discorsi che, paradossalmente, sono più facili da affrontare con imprenditori giovani, che non sono sostenuti da nessuno se non dalle proprie idee di business.

Un appuntamento che diventa sempre più necessario per “passare oltre” i vecchi schemi della ristorazione, che evidentemente non valgono più in un mondo che cambia molto velocemente, e che ha già fissato il prossimo appuntamento milanese: il 18 e 19 maggio 2025.