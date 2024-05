Gattino “si perde” nel cofano di un’auto, salvato dai vigili del fuoco

Si è avventurato alla scoperta di nuovi mondi ma ha rischiato di finire male. Protagonista un micetto che a Sesto Calende si è infilato nel vano motore di un’auto parcheggiata e non è riuscito più a uscire.

Per fortuna anche il gattino può contare sui vigili del fuoco, sempre attivi per mille esigenze della popolazione: alle ore 13:00 i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono arrivati sul posto e, dopo vari tentativi anche con il ricorso ai cuscini pneumatici per sollevare l’auto, il cucciolo è stato liberato. Illeso, solo spaventato dalla avventura.