Gavirate, modelle in pista per un servizio fotografico ispirato alle Olimpiadi

Ci sono gli attrezzi per l’atletica leggera – i testimoni delle staffette, tre giavellotti, i pettorali, gli ostacoli… – ma anche le piastre per i capelli, i set per il trucco, le attrezzature fotografiche. E tre giovani modelle che scendono in pista con colori sgargianti per portare un pizzico di Olimpiadi anche sulle pagine patinate della stampa che si occupa di moda.

Galleria fotografica La pista di atletica di Gavirate si trasforma in un set di moda 4 di 16

È una mattina diversa dal solito, quella al campo sportivo “Vittore Anessi”: grazie alla concessione e alla gentilezza dell’Atletica Gavirate, la pista in tartan si è infatti trasformata nel set ideale per un servizio fotografico che uscirà su uno dei prossimi numeri della rivista “Grazia”, una delle più conosciute e apprezzate nell’ambito del fashion italiano. Lo shooting ha per tema lo sport per via delle Olimpiadi che si terranno la prossima estate a Parigi e la disciplina prescelta è stata, appunto, l’atletica leggera che è storicamente considerata la “regina” dei Giochi.

Il servizio è stato affidato al fotografo turco Emre Guven che ha collaborato anche in passato con “Grazia” mentre la stylist è Selin Bursalioglu che aveva già curato nell’inverno scorso uno shooting effettuato al palaghiaccio di Varese.