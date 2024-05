Gavirate si veste a festa per il “Griglia Day”

Maggio si conclude con evento che promette di far scatenare i cuori e i palati di tutti gli amanti del gusto e delle atmosfere country: il “Griglia Day“ sul lungolago di Gavirate, in programma per domenica 26 Maggio, organizzato dalla Pro Loco di Gavirate. In caso di maltempo la data da segnare nel calendario è quella di domenica 2 Giugno).

Quest’anno, il “Griglia Day” prende il posto della tradizionale “Asparagi&Fragole”, consegnandola agli annali della storia locale.

IL PROGRAMMA

“La Camminata del Gruppo S. Carlo” aprirà la giornata. Sin dal mattino saranno protagoniste tre griglie spettacolari con i carré di costine che sfrigoleranno sotto i vostri occhi. Un vero e proprio spettacolo all’insegna dello stile western, grazie anche alla preziosa collaborazione del Gruppo Alpini di Somma Lombardo.

Ma non finisce qui: il menù proporrà anche salamini, patatine, tomini, il tutto accompagnato da una selezione di tre birre artigianali che faranno felici anche i palati più esigenti.

Come sempre il mercatino dei prodotti regionali farà da cornice all’evento assieme al gradito ritorno della “Fiera del Disco” giunta alla terza edizione (in collaborazione con Record Family Groove).

Da non perdere anche la mostra di oggetti legati al mondo degli indiani e dei Cowboy del “Southwest Western Museum” di Cuveglio.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, la musica prenderà il sopravvento con gli Highway 66 e il gruppo dei Chaltrones Original Country. E se avete sempre desiderato imparare qualche passo di ballo country, questa è la vostra occasione.

Insomma, il “Griglia Day” promette di essere una giornata indimenticabile, da vivere assieme alla Proloco di Gavirate APS e a tutti gli appassionati di gusto e divertimento. Non mancate!