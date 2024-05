Giacomo Brusa riconfermato presidente di Confagricoltura Varese

Il consiglio direttivo di Confagricoltura Varese che si è riunito giovedi 16 maggio ha riconfermato come presidente Giacomo Brusa, che guiderà la storica organizzazione provinciale anche per il prossimo triennio 2024/2026. Brusa è stato riconfermato all’unanimità, alla fine di un lungo applauso.

«A Giacomo Brusa l’augurio di continuare a stare vicino alle imprese associate come ha fatto finora, ottenendo anche con l’aiuto dei consiglieri, importanti risultati a livello provinciale regionale e nazionale. Grazie presidente» sottolinea la nota dell’associazione.

Durante la riunione di consiglio sono poi stati eletti all’unanimità gli altri consiglieri: alla vicepresidenza Angioletto Borri, delegato nei rapporti con i sindacati lavoratori e Luigi Brumana in rappresentanza del settore zootecnico. Mentre continuerà l’impegno di Massimo Mattavelli come presidente del settore floro, Ferruccio Badi per il settore allevamenti equini a livello regionale e Livio Bozzolo a rappresentare le imprese forestali.

La settimana scorsa, 10 maggio, Brusa era già stato eletto vicepresidente di Confagricoltura Lombardia, al fianco del neo presidente Antonio Boselli e insieme a Marta Sempio, presidente di Confagricoltura Pavia.