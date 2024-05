Gianni Penzo Doria Confermato nel Comitato Consultivo per la digitalizzazione della PA

Con recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Gianni Penzo Doria, esperto di Archivistica e già direttore generale dell’Università dell’Insubria, è stato riconfermato come membro del Comitato consultivo della Presidenza del Consiglio, un organo dedicato all’attuazione della strategia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Questo comitato, che resterà attivo fino al 28 febbraio 2025, è stato istituito su iniziativa dell’onorevole Alessio Butti.

Il comitato è presieduto da Donato Antonio Limone, esperto in informatica giuridica e scienza dell’amministrazione digitale, e include diversi membri qualificati. Tra questi ci sono Giovanni Manca, specialista in regolamentazione tecnica e sicurezza informatica; Andrea Lisi, focalizzato su diritto dell’amministrazione digitale e privacy; Enzo Chilelli, con competenze in organizzazione e sanità digitale; Roberta Lignola, esperta in drafting normativo; Enzo Morelli, concentrato sulla comunicazione interattiva e la sicurezza dei contenuti digitali; e Silvia Carosini.

Il professor Penzo Doria, con un’ampia esperienza nei settori degli archivi pubblici e privati e della digitalizzazione documentale, ha fondato l’Archivio Generale dell’Università di Padova, diretto l’Archivio di Stato di Venezia, e sviluppato il sistema documentale Titulus. Attualmente, è professore associato di Archivistica e Diplomatica presso il Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione e per il territorio, oltre a essere delegato del Rettore per gli Affari istituzionali.