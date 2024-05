Giorgio Volpi lancia la sua campagna elettorale per tornare ad essere sindaco di Olgiate Olona

Con grande entusiasmo e determinazione, Giorgio Volpi ha annunciato l’apertura ufficiale della sua campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 2024. L’evento si terrà il 10 maggio presso l’Area 101 in Via Bellotti 22 a Olgiate Olona, a partire dalle 19:30.

Durante l’aperitivo di apertura, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare il candidato sindaco e di scoprire i dettagli del programma elettorale che Volpi propone per il rilancio della città. L’iniziativa, aperta a tutti, prevede anche la presentazione dei candidati che accompagneranno Volpi nella sua corsa alla poltrona di primo cittadino.

Giorgio Volpi, nel suo messaggio di invito, ha sottolineato l’importanza di “ripartire dalla vostra fiducia”, evidenziando il suo impegno a ricostruire un legame solido con i cittadini e a promuovere una gestione trasparente e inclusiva della città.

L’evento sarà allietato da musica dal vivo e promette di essere un’occasione importante per i cittadini di interagire direttamente con i candidati e di fare domande sulle loro visioni e proposte per il futuro della comunità.

L’ingresso è libero, e per facilitare la partecipazione e la comunicazione, l’organizzazione ha messo a disposizione dei canali social ufficiali dove è possibile seguire gli aggiornamenti e restare in contatto con il team di Giorgio Volpi.