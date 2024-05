Giorgio Volpi torna tra i cittadini di Olgiate Olona e porta il sorriso rassicurante del due volte sindaco

Il teatro Area 101 di Olgiate Olona ha fatto da cornice al lancio della campagna elettorale di Giorgio Volpi, questa sera (venerdì), candidato sindaco della lista RilanciAmo Olgiate. L’ex sindaco è tornato nell’arena elettorale per sfidare l’ex amico e sindaco uscente Giovanni Montano.

La sala piena, i simboli dei partiti di centrodestra ben presenti anche attraverso i vari candidati alle Europee (Isabella Tovaglieri, Marco Reguzzoni, Massimo Salini e Marco Colombo) hanno fatto da cornice al rilancio di una figura rassicurante per una parte degli olgiatesi, almeno quanto la sua nemesi Montano in una realtà abituata a rifugiarsi in figure amministrative riconoscibili.

Così Volpi si è presentato, sorridente e pronto a stringere le mani delle centinaia di olgiatesi presenti, persone che conosce praticamente una ad una. Dietro di lui una squadra che ripresenta alcune figure storiche come Maurizio Pacchioni o che hanno collaborato anche con la giunta Montano come Luisella Tognoli Minorini e alcuni volti giovani come Marco Clerici e Martina Farioli. Qui le liste dei candidati consiglieri.